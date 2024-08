Emprego: Votuporanga abre 88 vagas em junho, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘vermelho’, já que em maio registrou o fechamento de 64 vagas.

O Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo de 201.705 empregos com carteira assinada, número 29,5% maior que no mesmo mês do ano passado. O resultado decorreu de 2.071.649 admissões e de 1.869.944 desligamentos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta terça-feira (30.jul) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 88 vagas, fruto da dinâmica entre 1.207 contratações e 1.119 demissões. O resultado para o período tira o município do ‘vermelho’, já que em maio registrou o fechamento de 64 vagas.

No 6º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor de Comércio (+42), seguido pelo setor de Serviços (+26), Indústria (+15) e Agropecuária (+5); já o setor de Construção contratou o mesmo tanto que demitiu e fechou o ciclo zerado. Confira o gráfico abaixo:

Remuneração

O salário médio real de admissão em junho ficou em R$ 2.132,82, com queda de R$ 5,15 (-0,2%) em comparação com o valor de maio. Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o ganho real foi R$ 43,28 (+2,1%).