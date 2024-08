Apesar da derrota, Brasil garante vaga nas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas 

Derrota da Austrália para os EUA beneficia a seleção feminina, que avança como uma das melhores terceiras colocadas.

Depois de perder para a Espanha por 2 a 0 e terminar em terceiro lugar no Grupo C, a seleção brasileira feminina contou com a ajuda dos Estados Unidos para garantir classificação para as quartas de final das Olimpíadas de Paris-2024. Ameaça à vaga brasileira, a Austrália perdeu para as norte-americanas por 2 a 1 e ficou em terceiro, no Grupo B, com os mesmos três pontos do Brasil, mas saldo de gols pior. Outro resultado que beneficiou a seleção brasileira foi a goleada da Alemanha por 4 a 1 sobre Zâmbia.

Classificam-se para as quartas de final as duas primeiras seleções de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas. O Brasil está garantido na próxima fase mesmo que seja superado pela terceira colocada do Grupo A.

A seleção brasileira voltará a jogar sábado, em Nantes, contra a primeira colocada do Grupo A, que será concluído ainda nesta quarta-feira, com dois jogos: Nova Zelândia x França e Colômbia x Canadá. O Brasil não vai poder contar com a camisa 10 Marta, que foi expulsa após chutar a cabeça de jogadora da Espanha, e cumprirá suspensão nas quartas de final.

Veja os confrontos das quartas de final já conhecidos (horário de Brasília):