Secretaria da Cultura e Turismo promove oficina gratuita de fotografia neste domingo no Parque da Cultura

São 25 vagas disponíveis a interessados com idade a partir de 14 anos.

No próximo domingo (18.ago), a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá, gratuitamente aos amantes de fotografia, a oficina “Fotografia: a importância do briefing e seus agregados”, que disponibiliza 25 vagas e é uma parceria com o Pontos Mis e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

A oficina será ministrada, das 15h30 às 19h30 na sala de cinema do Parque da Cultura, pela fotógrafa e docente Melissa Smymanski e os interessados, com idade a partir de 14 anos, deverão se inscrever momentos antes do início.

Durante a realização, os participantes irão acompanhar casos de trabalhos fotográficos e analisar o briefing desenvolvido de cada, ou seja, entender a comunicação dialogada entre contratante e contratado para elaboração e se alcançou o objetivo. Baseado nisso a palestrante elucidará argumentos e como atingir os resultados satisfatórios na entrega do material solicitado.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.