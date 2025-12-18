Memphis sai de campo irritado com substituição na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco 

Camisa 10 deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo e não escondeu sua insatisfação com a escolha de Dorival Júnior.

Memphis Depay não escondeu a insatisfação com a substituição aos 38 minutos do segundo tempo do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Ao deixar o gramado no empate sem gols entre Corinthians e Vasco, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, o camisa 10 gesticulou e não cumprimentou Dorival Júnior que optou pela entrada de Dieguinho.

O astro holandês voltou a questionar a escolha do treinador quando sentou no banco de reservas.

Líder de participações diretas em gols do Corinthians, Memphis soma 11 gols e dez assistências na temporada. O atacante chegou a balançar as redes nesta quarta-feira, mas estava adiantado e viu a equipe de arbitragem marcar impedimento no lance.

Corinthians e Vasco voltam a se enfrentar na noite do próximo domingo, às 18h, no Maracanã, pela volta da final da Copa do Brasil. O time paulista precisa de uma vitória para voltar a levantar o troféu do principal torneio mata-mata do país.

*Com informações do ge