Representante comercial perde mais de R$ 32 mil ao receber ligação de falsa gerente de banco em Rio Preto 

Golpista alegou que suspeitos estavam tentando fraudar a conta do homem no banco e o induziram a fazer transações nesta quarta-feira (17).

Um representante comercial de 51 anos perdeu mais de R$ 32 mil após receber uma ligação de uma falsa gerente de banco nesta quarta-feira (17.dez), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a golpista disse ao homem que suspeitos estavam tentando fraudar a conta. A vítima, então, foi induzida a fazer um empréstimo bancário e pelo menos três transferências via PIX.

Os valores das transferências somaram cerca de R$ 17 mil. O homem também notou a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 15 mil.

Ao perceber que foi enganado, o homem entrou em contato com instituições bancárias envolvidas e registrou a ocorrência como estelionato na Central de Flagrantes.

*Com informações do g1