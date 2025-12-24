Memorialistas garantem almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo 

Ação ocorre pelo quarto ano consecutivo; além da filantropia, Grupo trabalha na preservação da memória esportiva votuporanguense.

O Grupo Memorial Votuporanguense patrocinou pelo quarto ano consecutivo o tradicional almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga/SP. Os recursos arrecadados por atividades internas do próprio grupo foram destinados à compra dos ingredientes, conforme cardápio variado e elaborado pela nutricionista do Lar. A entrega 2025 ocorreu nesta terça-feira (23.dez), com o Grupo sendo representado pelos Memorialistas: João Maurício Matioli e Pedro José Ramalho Sanches.

O Grupo Memorial Votuporanguense é dedicado à preservação da memória do futebol em Votuporanga, inclusive tendo publicado dois livros sobre o assunto: “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, lançado em dezembro de 2023; e “Votuporanguense 1967 – Futebol caipira total”, lançado em dezembro de 2025.

O Grupo, composto por cerca de 40 integrantes, é reconhecido por engajar em ações sociais dentro e fora de Votuporanga. O patrocínio do Almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo já se tornou tradição. O Lar votuporanguense atende cerca de 45 velhinhos e é um exemplo de instituição há décadas. Nele, por exemplo, esteve abrigado por muitos anos o maior ídolo do futebol local, Francisco Santana (Fifi).

Vale ressaltar que todos os recursos auferidos pelo Grupo são provenientes da venda de camisas, bonés e livros; bolões; rifas; contribuições voluntárias e outros são integralmente revertidos para as instituições de caridade.

Os livros produzidos pelos Memorialistas podem ser adquiridos pelos contatos: (17) 99725-3907 / (17) 981021666. Além disso, é possível acessar um mundo de recordações e atualidades sobre o futebol profissional de Votuporanga, por meio do site www.memorialvotuporanguense.com.br.