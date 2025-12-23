Detentos perdem direito à saída temporária após operação identificar venda de drogas ligada à facção dentro de penitenciária 

Informação foi divulgada na última quinta-feira (18) pelo Ministério Público (MP). Venda de drogas ocorria dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP.

Mais de 30 detentos perderam o direito à saída temporária de fim de ano após uma operação identificar a participação deles em um esquema de venda de drogas dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em São José do Rio Preto/SP. A informação foi divulgada na última quinta-feira (18.dez).

Na investigação, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar apuraram que os suspeitos estavam ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação conjunta cumpriu, no dia 18 de novembro, 19 mandados de busca e apreensão, dentro do CPP, e oito mandados de prisão temporária, ao identificar a existência do esquema.

Durante o confronto ocorrido há um mês, dois homens foram mortos pelos policiais. Na casa deles, a equipe encontrou grande quantidade de drogas, como tijolos de maconha e cocaína.

Segundo o apurado pelo Gaeco, integrantes do PCC, que cumpriam pena no regime semiaberto, vendiam drogas para outros detentos, além de usarem celulares para organizar e coordenar crimes de tráfico fora da cadeia.

Os 32 detentos foram denunciados pelo Gaeco e respondem por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As ações penais estão em tramitação nas Comarcas de Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga.

*Com informações do g1