Memorialistas entregam alimentos à APREVO 

O Grupo Memorial Votuporanguense (GMV) que é formado por entusiastas voluntários que resgatam a memória esportiva de Votuporanga/SP, conhecidos popularmente como Memorialistas, realizaram na manhã desta sexta-feira (4.abr), uma entrega de alimentos à APREVO (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga).

Na oportunidade, o GMV foi representado pelos Memorialistas Jair Ferreira e João Maurício Matioli.

“Muito além de sua missão de organização, preservação e divulgação da memória futebolística de Votuporanga, o Grupo Memorial Votuporanguense empreende ações sociais pontuais com as entidades beneficentes locais. Dessa forma, o GMV se integra e participa da comunidade efetivamente”, pontuou o Memorialista, Alberto Guedes.

O Grupo Memorial Votuporanguense, além da preservação da memória do futebol votuporanguense, vem atuando destacadamente em diversas ações sociais, como consta em seu regimento. Isso porque o grupo possui um amplo caráter filantrópico e com recursos angariados entre os próprios integrantes, em ações como: bolões e rifas, financiam as ações sociais.

O GMV disponibiliza conteúdo que transita entre recordações e atualidades em seu site www.memorialvotuporanguense.com.br

Os Memorialistas trabalham na produção do segundo livro, já que em dezembro de 2023 lançou a obra “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, que se tornou referência na literatura esportiva nacional, inclusive integrando o Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB) que é responsável pelo Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. A obra pode ser adquirida por meio dos contatos: (17) 99725-3907 / (17) 981021666.

