Mitsubishi Cup: Fernando Picerne desembarca em Ribeirão Preto 

O votuporanguense com ampla bagagem no automobilismo integra a equipe oficial de segurança e resgate do evento, a empresa norte-americana IMR Rescue Team.

Fernando Picerne, que se tornou sinônimo de representatividade de Votuporanga/SP no automobilismo, com sua dedicação e amor pelo ronco dos motores, desembarcou em Ribeirão Preto/SP nesta quinta-feira (3.abr) para a etapa da Mitsubishi Cup.

A missão inédita de Fernando Picerne em solo ribeirão-pretano é integrar a equipe oficial de segurança e resgate do evento, neste caso, a empresa norte-americana IMR Rescue Team.

Com mais de duas décadas dedicadas ao mundo do automobilismo, participando de dezenas de provas nacionais e internacionais, como por exemplo, o tradicional Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, Fernando Picerne, comentou: “É minha primeira prova no município de Ribeirão Preto e vamos para mais essa etapa com a missão de representar Votuporanga neste grandioso evento.”

A Mitsubishi Cup é o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina. Podem participar pilotos, navegadores e equipes de rally com os modelos Mitsubishi 4X4 exclusivos de competição: L200 Triton Sport R e RS, L200 Triton ER, Eclipse Cross R e Outlander Sport R.

Os motores vão roncar na capital do Agronegócio neste próximo sábado (5), quando pilotos e navegadores vão encarar um trecho cronometrado de 32,72 km, que será percorrido por três vezes, totalizando 98,16 km de pé fundo no acelerador. A concentração da 1ª etapa da Mit Cup estará no Talula Cable Park.

A etapa terá alguns trechos inéditos, a exemplo de 5 km de areia que prometem desafiar os off-roaders. As estradas – que cortam canaviais – mesclam trechos de alta e média velocidade, intercalando setores mais sinuosos.

A dupla da Braço Curto MotorSport vai acirrar a disputa pelo pódio da categoria Triton ER, mas o evento também é formado pelas categorias Eclipse Cross R, Outlander Sport R, Triton Sport RS e Triton Sport R. A largada do primeiro carro é às 8h, com previsão de encerramento às 18h.

Programação – 1ª etapa

8h: Largada do primeiro carro – Prova 1

10h20: Largada do primeiro carro – Prova 2

12h40: Largada do primeiro carro – Prova 3

13h: Abertura do parque fechado

16h às 17h: Premiação

18h: Encerramento do evento

