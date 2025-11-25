Meidão pede apoio em Brasília para evitar fechamento dos Correios no Pozzobon 

Vereador também solicitou recursos para a Santa Casa de Votuporanga.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) intensificou sua atuação em Brasília/DF para defender duas causas importantes para a população de Votuporanga/SP: a manutenção da agência dos Correios no bairro Pozzobon e a busca por recursos para a Santa Casa de Misericórdia.

Preocupado com a possível desativação da unidade dos Correios, o vereador enviou ofícios aos deputados federais Antônio Carlos Rodrigues (PP-SP) e Fausto Pinato (PP-SP), solicitando intervenção imediata para impedir o fechamento.

Mehde Meidão destacou que o bairro Pozzobon e a região norte de Votuporanga somam mais de 36 mil habitantes, número superior ao de diversos municípios da região, além de concentrarem grandes empresas como Facchini e Truck Galego, responsáveis por mais de 2 mil empregos.

O vereador lembrou ainda que o bairro abriga ainda uma grande variedade de comércios, agências bancárias, um supermercado de grande porte, hospital, consultórios médicos, o Instituto Federal (IFSP) e um Centro Universitário da Unifev com cerca de 6 mil alunos.

Para Meidão, a presença da agência dos Correios no Pozzobon facilita enormemente a vida dos moradores, evitando deslocamentos até a agência central, que fica a aproximadamente cinco quilômetros do bairro.

Segundo ele, isso é especialmente importante para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que dependem desse atendimento mais próximo.

Recursos para à Santa Casa

Mehde Meidão encaminhou ofício ao deputado federal Tiririca (PL-SP) solicitando uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para a Santa Casa de Votuporanga.

Na oportunidade, o vereador ressaltou que o hospital é referência regional e atende diariamente um grande fluxo de pacientes, sobretudo nos setores de urgência e emergência. Contudo, enfrenta dificuldades financeiras diante da crescente demanda e dos altos custos operacionais, situação que ameaça a continuidade de serviços essenciais.

De acordo com Meidão, o recurso solicitado é fundamental para garantir o custeio das atividades e ampliar a capacidade de atendimento, assegurando que a instituição continue oferecendo cuidados de saúde de qualidade à população.