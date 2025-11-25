Ranking da Fifa: Brasil é o 5º e será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026 

Nove primeiras seleções no ranking da Fifa serão cabeças de chave ao lado de Canadá, Estados Unidos e México, que sediam a Copa de 2026.

O Brasil será cabeça de chave na próxima edição da Copa do Mundo. A Fifa atualizou o ranking, que agora tem a seleção brasileira na 5ª colocação. Além do Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha também serão cabeças de chave pelo ranking.

Canadá, Estados Unidos e México, países que sediam a Copa do Mundo de 2026, já estavam garantidos como cabeças de chave de três grupos do próximo Mundial. Agora, as nove primeiras colocadas na atualização do ranking da Fifa publicado neste 19 de novembro também serão.

A Copa de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase. Até 2022, eram 32 seleções em oito grupos também de quatro.

O Mundial já tem 42 países classificados. Dos seis restantes, quatro serão representantes da Europa e duas sairão da repescagem mundial. Essa última será disputada dos dias 23 a 31 de março entre Iraque, República Democrática do Congo, Jamaica, Suriname, Bolívia e Nova Caledônia.

Os duelos desse grupo serão realizados no México, nos estádios de Guadalajara e Monterrey, que também sediarão partidas da Copa do Mundo.

Veja o top 10 do Ranking da Fifa:

Espanha – 1877,18 pontos

Argentina – 1873,33 pontos

França – 1870 pontos

Inglaterra – 1834,12 pontos

Brasil – 1760,46 pontos

Portugal – 1760,38 pontos

Holanda – 1756,27 pontos

Bélgica – 1730,71 pontos

Alemanha – 1724,15 pontos

Croácia – 1716,88 pontos

Sorteio

Ao todo, são quatro potes com 12 seleções cada. No primeiro, estão os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá), além das nove equipes que estão melhor posicionadas no ranking da Fifa. Os potes 2, 3 e 4 são definidos também a partir da colocação dos times no ranking.

A princípio, entrarão no pote 4 também as seleções provenientes das repescagens mundial e europeia, como foi feito nas Copas anteriores. Porém, a Fifa ainda não confirmou, e há relatos de que a entidade pode mudar para acomodar os países das repescagens também de acordo com o ranking.

Os 12 grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 serão revelados no dia 5 de dezembro. O sorteio que define os confrontos das 48 seleções ocorrerá no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (horário de Brasília). A data da cerimônia foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em uma coletiva na Casa Branca.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O sorteio da Copa acontece no dia 5 de dezembro, em Washington.

*Com informações do ge