Médium Divaldo Franco morre aos 98 anos

Considerado o sucessor de Chico Xavier, o líder espírita publicou mais de 250 livros; o médium morreu aos 98 anos e foi o fundador da Mansão do Caminho; o velório ocorre em Salvador nesta quarta-feira dia 14 e o sepultamento ocorre amanhã, dia 15.

O médium Divaldo Franco morreu na noite desta terça-feira, 13, aos 98 anos. A informação foi divulgada pelo perfil da Mansão do Caminho, centro espírita fundado pelo baiano nascido em Feira de Santana. Ele também atuou como professor, escritor e orador.

O líder espírita era um dos nomes mais importantes da doutrina no Brasil. Considerado o sucessor de Chico Xavier, ele publicou mais de 260 livros e teve mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas para 17 idiomas.

Ao longo da trajetória, foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países ao redor do mundo.

Em 1947, junto de Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. Cinco anos depois, em 1952, tirou a Mansão do Caminho do papel. Os locais foram um complexo educacional e socioassistencial, que atende, diariamente, mais de 5 mil pessoas.

Em seu trabalho com a sociedade, adotou mais de 650 filhos, que cresceram nas antigas casas-lares da Mansão do Caminho. Era carinhosamente chamado de Tio Divaldo.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 14, no Ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador (BA), das 9h às 20h. O sepultamento será feito na quinta-feira (amanhã), dia 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.