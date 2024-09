Medicina da Unifev promove a “II Jornada da Espiritualidade”

Durante o evento aconteceram aulas práticas de Yoga, Reiki e palestras sobre espiritualidade e cuidados paliativos na geriatria.

O curso de Medicina da Unifev, através da Liga Acadêmica de Espiritualidade, realizou sábado (31.ago), no auditório do Câmpus Centro, a “II Jornada da Espiritualidade”. O evento reuniu profissionais da saúde e acadêmicos para um debate sobre a relação entre espiritualidade e medicina.

Durante o evento aconteceram diferentes atividades, como aula de Yoga, com a instrutora Camila Jardinetti Chaves; palestra “O Reiki e seu papel na medicina integrativa”, com a mestre Reiki Aline Rodrigues Santana; palestra “Cuidados paliativos na geriatria”, com a médica Marina Garcia Tavares; e palestra sobre “Espiritualidade”, com a docente responsável pelo encontro, a médica cardiologista Profa. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário.

De acordo com Elizabeth, a espiritualidade, não ligada ao estudo da religião, exerce papel importante no controle do estresse e de doenças e situações traumáticas, o que fundamenta a inserção do assunto como complemento da base curricular do profissional da saúde. “O estudo da espiritualidade nos convida a uma jornada de autoconhecimento. Ao compreendermos nosso propósito e papel no mundo, somos capazes de oferecer um atendimento mais humanizado aos nossos pacientes. Essa busca por equilíbrio entre mente e corpo é fundamental para esse processo”, concluiu.