Seleção volta às Eliminatórias reformulada e com só oito remanescentes do último jogo 

Após quatro partidas sem vitória na competição, Brasil tenta se reabilitar com nova comissão e caras novas no time; jogo contra o Equador marca estreia de Dorival em território nacional.

A Seleção volta a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 bastante reformulada e em busca de reabilitação. Dez meses após a última partida pela competição, o Brasil enfrentará o Equador, sexta-feira, às 22h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, tentando acabar com uma sequência de quatro partidas sem vencer nas Eliminatórias – empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Esta é a pior sequência que a Seleção já teve na história do torneio qualificatório.

Neste período desde o último jogo, o time canarinho passou por muitas mudanças dentro e fora de campo. O técnico Dorival Júnior, que fará sua estreia nas Eliminatórias e também em território nacional à frente da Seleção, convocou apenas oito jogadores que estiveram na última partida, contra a Argentina, sob o comando de Fernando Diniz.

São eles: os goleiros Alisson e Bento, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, os meio-campistas André e Bruno Guimarães, e os atacantes Endrick e Rodrygo. Seis deles (em negrito) foram titulares na derrota por 1 a 0 no Maracanã.

As mudanças não são apenas em relação à última rodada das Eliminatórias. Até mesmo em comparação com a Copa América, disputada entre junho e julho, Dorival fez alterações. Nove atletas que participaram do torneio nos Estados Unidos ficaram fora desta data Fifa por opção do técnico: Rafael, Bremer, Andreas Pereira, Douglas Luiz, Ederson, Pepê, Evanilson, Raphinha e Gabriel Martinelli. Depois, ainda saíram Yan Couto e Savinho, ambos cortados por lesão.

Ainda assim, Dorival analisa o momento como de continuidade em relação ao que foi construído no último torneio disputado: “Será uma sequência de trabalho em relação aquilo que vem sendo desenvolvido dentro da Copa América. Basicamente, a estrutura da equipe montada justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos da última competição. Naturalmente, estão chegando alguns jovens valores, que estão tendo uma primeira oportunidade. Isso para todos nós é um fato importante, chama a atenção. Eu espero que façamos aí dois jogos que serão fundamentais para a nossa sequência”, declarou Dorival Júnior.

Com sete pontos em seis jogos, a Seleção ocupa a sexta colocação das Eliminatórias, a última que garante vaga direta no Mundial de 2026.

Depois do duelo contra o Equador, o Brasil enfrenta o Paraguai, terça-feira, em Assunção.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira*:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Lucas (São Paulo) e Vinicius Junior (Real Madrid).

*William e Lucas foram convocados para os lugares de Yan Couto e Savinho, respectivamente, que foram cortados.

*Com informações do ge

