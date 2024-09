Detran-SP alerta sobre golpes telefônicos que envolvem cobranças falsas 

Golpistas se passam por funcionários do órgão para ameaçar empresas e profissionais; saiba como denunciar.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) emitiu um alerta sobre uma nova modalidade de golpe telefônico, em que criminosos se passam por funcionários do órgão para aplicar fraudes financeiras. Os golpistas entram em contato com empresas e profissionais credenciados ao Detran-SP, ameaçando bloquear o cadastro caso o pagamento exigido não seja efetuado.

O Detran-SP reforça que não faz cobranças ou ameaças por telefone. O órgão, que é vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), está em processo de transformação digital, automatizando os serviços prestados à população.

Caso receba uma ligação suspeita, a orientação é fazer a denúncia por meio do Fala SP, o canal oficial de comunicação do governo do estado. Para isso, basta acessar a plataforma, clicar em “Denúncia” e selecionar o Detran-SP entre os órgãos listados. É importante descrever detalhadamente o ocorrido na mensagem.

Além disso, se houver informações suficientes, é recomendado registrar um boletim de ocorrência para apoiar as investigações. Em nenhuma hipótese realize pagamentos sem antes verificar a autenticidade da cobrança.

