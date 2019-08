Mecânico, ex-votuporanguense, morre após queda de avião no Pará (PA)

Na tarde do ultimo domingo (11), a queda do avião, de prefixo PT-NKK, próximo ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/PA, deixou três mortos; entre eles o ex-votuporanguense, Reinaldo Lopes da Fonseca.

De acordo com informações, o avião havia saído de um local de extração de cassiterita, há 80 km de Moraes Almeida, com destino ao distrito, um trajeto que levaria aproximadamente 12 minutos, mas caiu minutos após a decolagem. Os destroços da aeronave e corpos das vítimas só foram encontrados na manhã desta segunda-feira (12).

As vítimas foram identificadas como o piloto “Murilo”, um comprador de minério conhecido como “Maranhão”, além do mecânico Reinaldo Lopes da Fonseca, de 33 anos, atualmente morador de Cuiabá/MT, mas que residiu grande parte de sua vida no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

Segundo um portal de notícias da região, um conhecido de Reinaldo, afirmou: “era um mecânico de escavadeira, trator, pá carregadeira, caminhão, motores, uma pessoa muito natural, meu grande amigo, meu irmão, sempre pronto pra servir. Chegou aqui na região e ganhou a clientela porque era muito inteligente”.

Reinaldo, era natural de Imperatriz/MA e deixa os filhos: Caroline e Jales Henrique; além dos pais, demais familiares e amigos. O seu corpo será transladado para Votuporanga, local onde será sepultado ainda nesta semana.