A Abayomi Cia de Teatro, selecionada para receber Orientação Artística pelo

Programa de Qualificação em Artes, administrado pela Poiesis e da Secretaria

de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo participará

no próximo final de semana do Encontro Regional de Teatro para as Companhias

e grupos de 31 cidades do Estado de São Paulo. Os grupos orientados

compartilham os seus processos de criação. A Mostra de Recortes é uma

oportunidade de aprendizado através de debates com outros grupos e com

especialistas do Núcleo de Formação em Teatro. A Companhia

votuporanguense que desenvolve o projeto Dos Confins do Beleléu e recebe

orientação desde o mês de abril com o Orientador é Edu Brisa, conta também

com a parceria da Prefeitura do Município através da Secretaria de Cultura e

Turismo.

Abayomi e Cias Arca de Teatro já receberam Orientação Artística em 2017 com

o projeto A Cantora Careca. Outras Companhias da cidade como a Gigio

Produções Artísticas e Tríade Poiesis também tiveram participação em outras

edições.

O Encontro será realizado no Teatro Municipal Santos Dumont, em São Caetano

do Sul, nos dias 17 e 18 de agosto, das 10h às 19h e receberá cerca de 200

participantes de diversos grupos do estado paulista.

31 cidades representadas: Americana, Artur Nogueira, Botucatu, Bragança

Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Descalvado, Elias Fausto, Joanópolis,

Juquiá, Macatuba, Matão, Mogi Mirim, Mongaguá, Ourinhos, Palestina,

Penápolis, Pereira Barreto, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio

Pardo, Santa Gertrudes, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São

Sebastião, Sorocaba, Sumaré, Tarumã, Tatuí, Votuporanga.

O Programa de Qualificação em Artes contribui para a qualificação e a

capacitação de artistas que atuam em grupos, companhias ou coletivos no

interior, litoral e região metropolitana do Estado de São Paulo, exceto capital.

Tem como ação principal a orientação técnica e artística.