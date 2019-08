CEM “Clary Brandão Bertoncini” recebe Oficina Comunitária do Plano Diretor nesta terça-feira

O processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga está na fase de realização das Oficinas Comunitárias. Nesta terça-feira (13/08), será a vez dos moradores da Região Oeste participarem do encontro que será às 18h30, no CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, localizado na Rua Rio Grande, número 1719, bairro Chácara das Paineiras. Toda comunidade está convidada a participar.