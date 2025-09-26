‘Careca do INSS’ alega inocência em CPMI sobre fraudes no órgão 

Antônio Carlos Camilo Antunes é considerado pela Polícia Federal uma figura central no esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários.

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, prestou depoimento nesta quinta-feira (25.set) à CPMI do INSS. Ele alegou inocência no envolvimento em desvios de dinheiro de beneficiários, e afirmou que não responderia às perguntas do relator. No depoimento, o empresário disse que vai entregar à Polícia Federal um grande volume de documentos.

Segundo ele, são provas da legalidade dos serviços da empresa da qual é proprietário. O grupo prestou serviços a entidades associativas de aposentados e pensionistas, suspeitas de cobrar mensalidades ilegalmente. Antônio Carlos Camilo Antunes é considerado pela Polícia Federal uma figura central no esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários.