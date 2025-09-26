Alesp marca audiência para debater liberação de bebidas alcoólicas em estádios 

A proposta em discussão é de 2023, de autoria dos deputados estaduais Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB), Dani Alonso (PL) e Carlão Pignatari (PSDB), prevê derrubar proibição que dura desde 1996 no estado; FPF atua pela aprovação.

A Comissão de Assuntos Desportivos da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) marcou para a próxima segunda-feira (29.set), uma audiência pública para debate do projeto de lei que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em arenas esportivas no estado.

A proposta em discussão é de 2023, de autoria dos deputados estaduais Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB), Dani Alonso (PL) e Carlão Pignatari (PSDB). Ela prevê a liberação do comércio de bebidas com graduação alcoólica de até 15%.

Se aprovado, o projeto derrubará uma proibição de quase 30 anos. A venda de bebidas está vetada em estádios paulistas desde 1996, quando uma lei foi aprovada pouco depois da uma briga entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras, pela Supercopa de Futebol Júnior, no Pacaembu. Um garoto de 16 anos foi morto.

A expectativa é de que a proposta avance depois da audiência. Ela recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segundo deputados que trabalham pela aprovação, há apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao projeto.

A Federação Paulista de Futebol também está atuando pela liberação. Há interesse dos clubes, que veem possibilidade de aumento de receitas nos dias de jogos.

Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas está proibida dentro dos estádios e num raio de 200 metros do local do evento. Na prática, porém, essa restrição não é respeitada.

É comum encontrar ambulantes vendendo produtos do tipo próximos às entradas das arenas. Em estádios do interior é possível comprar cerveja mesmo nas lanchonetes internas – há pouca fiscalização.

*Com informações do ge