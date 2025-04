Estudantes de Medicina doam mais de 500 caixas de bombons a entidades assistenciais

Os donativos foram destinados para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Irmão Mariano Dias, Recanto Tia Marlene, Lar Viver Bem, Lar São Vicente de Paulo e a Escola Estadual Park Residencial Colinas.

Com o objetivo de tornar a Páscoa mais doce e acolhedora para muitas pessoas, os estudantes do curso de Medicina da Unifev protagonizaram uma ação solidária que resultou na arrecadação e doação de 504 caixas de bombons a instituições assistenciais de Votuporanga. A mobilização aconteceu ao longo das últimas semanas, com o apoio do corpo docente, do curso de Publicidade e Propaganda e do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição.