Marlon Freitas abre mão de percentual, e Botafogo e Palmeiras já trocam documentos para concluir o negócio 

Volante destrava negociação e se desfaz de porcentagem sobre os próprios direitos econômicos; Botafogo receberá toda a quantia da transação.

A negociação envolvendo Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas caminha para um desfecho. O volante e capitão alvinegro voltou a abrir mão do próprio percentual sobre os direitos econômicos, e a negociação foi destravada. Agora, os clubes estão no estágio de troca de documentos para finalizar a transferência.

A divisão dos direitos econômicos de Marlon Freitas é de 10% do volante e 90% do Botafogo. Inicialmente, o jogador abriu mão do percentual para agilizar a transação, mas o estafe voltou atrás nos últimos dias e cobrou as cifras correspondentes do clube carioca.

Agora, toda a quantia será destinada aos cofres do Botafogo. O Palmeiras vai adquirir a totalidade dos direitos de Marlon Freitas por 6 milhões de euros — cerca de R$ 33 milhões na cotação atual. O contrato entre as partes será de três anos.

Marlon Freitas chegou ao Botafogo em janeiro de 2023. Em sua primeira temporada, acabou marcado pelo episódio da piscadinha contra o próprio Palmeiras, parte da derrocada que culminou na perda do título do Brasileirão.

O volante foi alvo de críticas da torcida, mas deu a volta por cima na temporada histórica de 2024, participando das conquistas do Brasileirão e da Libertadores como capitão. No total, foram 186 jogos pelo Botafogo, com cinco gols marcados e 18 assistências.

*Com informações do ge