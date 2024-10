Marcos Rocha e Estêvão treinam com o grupo e ficam perto da volta no Palmeiras 

Verdão volta a jogar no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira e se aproxima das voltas de Marcos Rocha e Estêvão. Embora ambos estejam em transição entre a parte física e técnica, trabalharam com o grupo durante toda a atividade.

O lateral-direito e o meia-atacante podem, com isso, reforçar o Verdão no confronto de sábado, às 16h30, contra o Bragantino. O duelo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Há dois reforços certos para o jogo: Zé Rafael e Richard Ríos estão novamente à disposição após cumprirem suspensão automática contra o Atlético-MG.

Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia, já tem trabalhado no campo e pode ser reserva de Weverton na próxima rodada. Mayke, em transição após lesão na panturrilha, trabalhou à parte.

A maior expectativa é pela volta de Estêvão, desfalque há dois jogos com uma lesão na coxa esquerda. Ele foi a campo na terça, quarta e quinta.

Mas mesmo que tenha condições de ser relacionado, a tendência é de que o camisa 41 fique no banco de reservas.

Abel ainda terá mais um treino antes de finalizar os preparativos para o jogo contra o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid.

A provável escalação tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Em busca do tricampeonato consecutivo, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 56 pontos, a um do líder Botafogo.

*Com informações do ge

