Prefeituráveis: Hery Kattwinkel e Emannuelle Frois se apresentam com propostas reestruturantes e inclusivas 

Com um plano de governo de 300 propostas nas mais variadas áreas de atuação, a chapa majoritária é a única em Votuporanga a ter função ocupada por mulher.

A chapa composta por Hery Kattwinkel (Avante) e Emannuelle Frois (Mobiliza) à Prefeitura de Votuporanga/SP nas eleições deste domingo, 6 de outubro, se apresenta com propostas reestruturantes e inclusivas, além de a única em Votuporanga, no pleito majoritário, a ter função ocupada por mulher.

A coligação “Votuporanga Para Todos”, enviou ao Jornal Diário de Votuporanga, algumas das principais propostas contidas no ‘Plano de Governo 2025 – 2028’. Confira abaixo:

Desfavelamento: “Promover o desfavelamento integral do Bairro do Matarazzo e atuar de forma a mitigar novos adensamentos populacionais não regulares com casas AMPLAS e não germinadas.”

Implantação imediata do Programa: “Médico Cidadão” terá como objetivo que a Prefeitura, por meio de recursos próprios, realize convênios com médicos especialistas particulares (Cardiologista, Ginecologista, Pediatra, Ortopedista, Dermatologista entre outras especialidades particulares da cidade);

Segurança Interna nas Escolas: Colocaremos segurança INTERNAMENTE em todas as unidades escolares para garantir a segurança dos alunos e de todos os profissionais da educação;

Mutirão de Exames: Que terá como finalidade zerar a espera de filas de exames de ultrassom, ressonância, mamografia e endoscopia inicialmente, exames cuja espera supera dois anos.

Mutirão de Cirurgias: Que terá como finalidade realizar de maneira imediata todas as cirurgias eletivas tendo como prioridade inicial as cirurgias de hérnia, catarata e glaucoma, e em sequência outras cirurgias eletivas zerando a espera de filas de cirurgia;

Criança Feliz: Será realizado todo 1º sábado de cada mês, durante todo ano. Cada bairro irá receber cinema gratuito, pula-pula, brinquedos infláveis, trenzinho da alegria, atividades lúdicas.

Churras no Horto: Reabertura do Horto Florestal com liberação e utilização dos quiosques para churrasco, possibilitando mais lazer em família e com amigos aos finais de semana, com prévio agendamento junto ao setor responsável;

Pesca Liberada: Será liberado a pesca controlada e mediante cadastro na prefeitura (com carteirinha) para pescadores em lagos municipais e represa da SAEV, com reposição de peixes em todos os lagos municipais;

Atividades e Merenda nas Férias: Durante as férias escolares será oferecido merenda e atividades nas escolas de conteúdo não pedagógico visando assegurar descanso aos profissionais educacionais, mas garantir atividades recreativas para alunos cujos pais precisam continuar trabalhando;

Grandes Eventos: Retomadas das Festas de Peão em nosso município, Festa das Nações e Festival Gastronômico;

Causa Animal: Reforma e melhorias no CPVA, a fim de deixar o ambiente mais agradável para os cidadãos e com área recreativa para os animais abandonados; e ampliação das castrações;

Pacote de Valorização do Servidor Público: Já no primeiro ano serão tomadas várias medidas de incentivo e valorização do servidor público municipal entre elas destacam-se: 8.1 – As abonadas (seis por ano) dos servidores públicos serão livres (podendo ser antes ou depois de feriados) e cumulativas (sem obrigatoriedade de ser uma por mês), podendo ser tiradas em sequência todas de uma única vez, desde que haja autorização de seu superior hierárquico e sem prejuízo do serviço público; 8.2 – O Atestado Médico para cuidado de saúde com terceiros da família que era de no máximo 60 dias durante toda carreira passará para 60 dias a cada 2 anos; 8.3 – Volta do 14º salário com nova roupagem com a implantação do (PP) Prêmio Participação;

Redução da Taxa de Esgoto: Visando ajudar a população mais carente e fortalecer o comércio e a indústria;

Transporte Público Gratuito: Tarifa Zero para os usuários de transporte público em Votuporanga.

Energia Limpa: Será instalado em cada prédio público sistema de geração própria de energia com painéis solares;

Redução de Salários de Prefeito/Vereador: Será apresentado Projeto de Lei para redução de salários de agentes políticos do Legislativo e Executivo;

Ampliação do ‘Votuporanga em Ação’: Ampliação do número de vagas e do prazo de trabalho do projeto Votuporanga em Ação;

Refis (Programa de Recuperação Fiscal das Dívidas Tributárias Municipais, a fim de possibilitar ao cidadão quitar suas dívidas com o fisco municipal e viabilizar o caixa da prefeitura para obras necessárias, extinguindo multa, juros correções e parcelamento da dívida principal.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3