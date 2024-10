Adolescente é internada após saltar de ônibus em movimento 

O caso ocorreu no fim da noite do dia 27 de setembro, em Araçatuba/SP.

Uma adolescente de 17 anos foi internada após saltar de um ônibus que estava em movimento em Araçatuba/SP. O caso ocorreu no fim da noite do dia 27 de setembro.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a jovem caindo do ônibus e rolando no asfalto. Com o impacto, ela ficou inconsciente, teve um corte na cabeça e ferimentos no joelho.

Motoristas que passavam pelo local realizaram os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate. A jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba onde permanece internada até a última atualização desta reportagem.

À Polícia Militar, o motorista contou que havia esquecido a porta do fundo do ônibus aberta e que parou o veículo ao perceber que a jovem tinha pulado.

O pai da vítima disse em entrevista que a jovem relatou ter pedido para o motorista parar o ônibus porque pretendia descer, mas o condutor teria ficado alterado e começou a gritar com a passageira. Naquele momento, a adolescente ficou assustada e saltou do ônibus. Em seguida, tropeçou e caiu no asfalto.

A família da jovem registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso vai ser investigado.

*Com informações do g1

