Aquece Votu: Fundo Social de Solidariedade inicia campanha 

Objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação; doações poderão ser feitas nas escolas municipais, consultórios municipais e Fundo Social até junho.

Foi lançada na manhã desta terça-feira (6.mai) a campanha Aquece Votu, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Votuporanga. O lançamento aconteceu no auditório do Centro Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

Neste ano, a campanha chega em sua quinta edição consecutiva. O objetivo é arrecadar, em parceria com entidades, clubes de serviço e demais instituições, agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. As doações poderão ser feitas nas escolas municipais, consultórios municipais e Fundo Social de Solidariedade até o final de junho e serão distribuídas para as 38 entidades assistidas pelo órgão.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, agradeceu o envolvimento da sociedade nas ações solidárias e solicitou mais uma vez o apoio de todos.

“Ninguém faz nada sozinho. Com as doações que todos nós conseguirmos juntos, faremos as distribuições para as entidades fazerem o repasse, pois é através do terceiro setor que conseguimos alcançar os que mais precisam de amparo”, falou.

Em sua fala, o prefeito Jorge Seba contou que a campanha conseguirá atingir seu objetivo devido ao envolvimento da população com as causas sociais que visam ajudar o próximo somado às políticas públicas.

“Vamos nos preparar para o inverno que vai chegar, para ajudar a população que mais precisa. Devemos sempre ressaltar a importância de governar com pessoas e para pessoas, principalmente os mais vulneráveis. Não há governo que se sustente se estiver distante da população”.

O presidente da Câmara, Daniel David, relembrou as demais iniciativas do Fundo Social que visam mobilizar a sociedade a auxiliar os que mais precisam, como a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas e cobertores para as famílias de São Sebastião e do Rio Grande do Sul. Para ele, além da adesão de toda sociedade, tudo foi possível devido a iniciativa da primeira-dama.

“Rose Seba é uma mulher de fibra, ousada, com um coração grande. Não tenho dúvidas de que esta campanha, mais uma vez, será um sucesso”, disse.

Representando o deputado estadual Carlão Pignatari, o assessor Osvaldo Carvalho também parabenizou a iniciativa do Fundo Social.

Estiveram presentes no ato, também, o vice-prefeito Luiz Torrinha, os vereadores Débora Romani, Marcão Braz e Emerson Pereira; além dos representantes de instituições parceiras como Unifev, Rotary, Instituto de Cancerologia e Facchini.

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, localizado na Rua Pará, nº 3.227 (junto da Prefeitura). O telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.