Maravilhas do Rio Grande promoverá Festival Gastronômico

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande, composta pelos municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga, está em busca dos melhores estabelecimentos do ramo da gastronomia da Região para criar um roteiro que será sugerido aos milhares de turistas que visitam as cidades todos os anos.

O QUE É?

O “Roteiro Gastronômico Maravilhas e seus Sabores” têm por objetivo fundamental promover, valorizar e resgatar a gastronomia popular, divulgar os estabelecimentos inscritos, além de estimular o turismo gastronômico como fator cultural de grande importância nos municípios da RT.

O estabelecimento poderá participar inscrevendo um prato doce ou salgado e a participação não terá custo algum.

Esta é a oportunidade que você empresário do ramo da gastronomia terá para fazer parte do Roteiro gastronômico Maravilhas e seus Sabores.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Estabelecimentos, feirantes e food truks que atenderem os seguintes requisitos:

a) Localizado na RT Maravilhas do Rio Grande; b) Possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); c) Ter alvará ou documento de autorização de funcionamento; d) Atender às exigências da Vigilância Sanitária; e) Ter estabelecimento em ponto fixo com horário de funcionamento aberto ao público e estrutura para consumo no local.

COMO SE INSCREVER?

Para se inscrever é fácil, basta acessar o site www.maravilhasdoriogrande.com.br preencher os requisitos, anexar os documentos necessários e fazer o download do regulamento. A inscrição também poderá ser feita no ato da visita dos organizadores no estabelecimento.

Você poderá se inscrever de 20 de agosto a 13 de setembro. A avaliação do publico será de 14 de setembro a 14 de outubro.

VANTAGENS EM PARTICIPAR!

Os estabelecimentos inscritos terão como vantagens:

Promoção da sua empresa/estabelecimento a nível regional e estadual.

Ampliar a possibilidade de fidelização de clientes;

Usar a estrutura instalada do próprio estabelecimento;

Trazer novos clientes para conhecer os negócios envolvidos no evento;

Possibilidade do aumento de faturamento;

Divulgação dos estabelecimentos participantes, de acordo com a pontuação, no Roteiro Gastronômico da RT Maravilhas do Rio Grande, que poderá ser disponibilizado impresso ou online.

COMO FUNCIONA?

Após a inscrição, o estabelecimento receberá om “Kit” contendo:

Urna para depósito das cédulas Cartaz informativo 60 cédulas para avaliação do prato inscrito Regulamento

Durante o período de avaliação o estabelecimento deverá oferecer a cédula ao cliente que fizer o pedido do prato inscrito. O cliente avaliará o prato considerando os quesitos; apresentação, criatividade e sabor. Avaliará também o estabelecimento considerando os quesitos; higiene e atendimento.

APURAÇÃO

Após o período de avaliação dos pratos, as urnas serão recolhidas pelos organizadores e as cédulas serão apuradas. É preciso obter o mínimo de 540 pontos para fazer parte do roteiro.

Saiba mais sobre o evento e como participar no link: http://bit.ly/2L3aBb5