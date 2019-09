O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, participa nesta sexta sexta-feira de um debate com as lideranças empresariais da região. O evento, intitulado “Diálogo pelo Brasil” discutirá a conjuntura política e econômica, as reformas da Previdência e Tributária, entre outros assuntos.

O evento, que está marcado para começar às 9h, com um Welcome Coffe, acontece na sede do Senai Antonio Devisate, que fica na Rua Antônio de Godoy, 5405 – Inscrições: https://mla.bs/fd8e170c