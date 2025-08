 Manifestação reúne dezenas de pessoas da “Direita Votuporanga”

Na manhã deste domingo (3 de agosto), manifestantes participaram de um ato em Votuporanga contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e para pedir anistia aos presos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro ocorrido em 2024, em Barsília. Uma carreata, organizada pelo grupo “Direita Votuporanga”, teve concentração no Parque da Cultura e percorreu as principais ruas da cidade com centenas de veículos.

O ato contou com a presença dos deputados Danilo Campetti (Republicanos) e Paulo Bilynskyj (PL), que discursaram ao público. Em suas falas, os parlamentares abordaram o que classificam como excessos do Judiciário e clamaram por anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, visando à pacificação do país.

Os veículos participantes foram adesivados com a frase “Fora Moraes”, enquanto os vidros traziam a palavra “Anistia”. Muitos motoristas, vestidos com as cores verde e amarelo, também exibiam bandeiras do Brasil.