Museu de Paleontologiade Fernandópolis  recebe exposição “Cara a Cara com o Espinossauro” nos dias 15 e 16

Da Redação

O Museu de Paleontologia de Fernandópolis receberá uma programação especial nos dias 15 e 16 de agosto, com a chegada da exposição “Cara a Cara com o Espinossauro”. A mostra traz réplicas de dinossauros, incluindo modelos inspirados nos que aparecem no filme Jurassic World: Recomeço.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (15), a partir das 19h, com um bate-papo com o paleontólogo e paleoartista Felipe Elias, idealizador do projeto PaleoZOOBR e curador da mostra.

Durante a exposição, os visitantes poderão conferir as réplicas científicas de dinossauros e outros fósseis. O museu estará aberto para visitação na sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h, e no sábado, das 13h às 20h, com horário estendido especialmente para o evento.

Outro destaque da programação é a inauguração de 11 peças de paleoarte (réplicas inspiradas nos fósseis existentes no Museu), que acontece no sábado (16), a partir das 14h30.

Fonte: Secretaria de Comunicação de Fernandópolis