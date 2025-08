1º Open de Tênis SanSaúde & Assary faz história e movimenta o cenário esportivo de Votuporanga 

Torneio inédito e federado, reuniu 103 atletas de sete cidades em três dias de integração entre saúde e esporte.

Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, Votuporanga foi palco de um marco esportivo inédito: o 1º Open de Tênis SanSaúde & Assary, primeiro torneio federado da modalidade já realizado no município, com chancela oficial da Federação Paulista de Tênis (FPT) e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga. Mais do que uma competição, o evento consolidou a união entre saúde, qualidade de vida e valorização do esporte regional.

Ao longo de três dias, o Assary Clube de Campo recebeu 103 tenistas vindos de sete cidades — entre elas Santa Fé do Sul, Jales, Araçatuba, Fernandópolis, Catanduva, Itu e até Chapadão do Céu, no estado de Goiás e Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. Foram 93 partidas disputadas em 13 categorias, todas organizadas em uma estrutura preparada para acolher atletas, famílias e torcedores em um ambiente de confraternização e incentivo ao esporte.

Realizado por meio da parceria entre o SanSaúde – plano de saúde da Santa Casa de Votuporanga, o Assary Clube de Campo, Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga e a Federação Paulista de Tênis, o torneio se consolida como um divisor de águas para o tênis local e regional.

Para o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, o torneio vai além da competição: “Votuporanga vive um momento privilegiado, com tantos eventos esportivos acontecendo, como os Jogos Regionais e as Olimpíadas das APAEs. Mas esse torneio tem um sabor especial, por ser federado e por unir duas áreas que caminham juntas: saúde e esporte”, destacou emocionado.

O evento também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), que celebrou a importância da iniciativa: “Foi uma honra participar da cerimônia de abertura no nosso querido Assary, que carrega tanta tradição. Um torneio como esse movimenta a cidade, valoriza os atletas da região e inspira hábitos saudáveis. Meus parabéns aos organizadores, ao prefeito Jorge Seba e ao deputado Carlão pelo apoio incansável ao esporte local”, afirmou.

Para o secretário municipal de Esportes, Marcelo Stringari, a realização do torneio reforça o avanço do esporte na cidade. “É gratificante ver a cidade sediando mais um grande evento. Agradeço à Santa Casa e ao SanSaúde por apoiarem essa iniciativa e parabenizo o prefeito Jorge Seba, que tem feito do esporte uma prioridade. Estamos colhendo os frutos desse investimento: mais qualidade de vida, mais saúde e mais oportunidades”, disse.

O prefeito Jorge Seba (PSD) também esteve presente no torneio e destacou a união entre os setores público e privado: “Estamos falando do primeiro torneio federado de tênis em Votuporanga, com mais de 100 atletas representando sete cidades. Isso só foi possível graças à soma de esforços de todos os envolvidos. Parabéns ao Assary, ao SanSaúde e à Federação Paulista de Tênis por acreditarem na nossa cidade”, ressaltou.

Já o deputado estadual Carlão Pignatari elogiou a organização e o potencial do evento: “Esse torneio é um presente para Votuporanga. Parabéns aos organizadores pelo trabalho impecável, ao prefeito Jorge Seba pelo apoio contínuo e ao Assary, que ao longo dos anos tem se reinventado para manter viva a paixão pelo esporte em nossa cidade”, comentou.

O 1º Open de Tênis SanSaúde & Assary entra para a história de Votuporanga como um evento que uniu técnica, organização, espírito esportivo e responsabilidade social. Um passo importante para o fortalecimento do tênis paulista e da promoção de saúde por meio do esporte.

O presidente do Assary Clube de Campo, Luiz Celso, também acompanhou as disputas e celebrou a realização do torneio: “Este torneio, mais do que uma competição, representa o fortalecimento do tênis paulista, a valorização dos talentos e o compromisso com a excelência esportiva. É com grande honra que recebemos todos no nosso Assary”.

Confira os vencedores:

Categoria: 12 anos Masculino Simples

Campeão: Vitor Borges

Vice-campeão: Gustavo Capela

Categoria: 14 anos Masculino Simples

Campeão: Daniel Filho

Vice-campeão: Heitor Brandão

Categoria: Especial Masculino Simples

Campeão: Thiago Marinho

Vice-campeão: Guilherme Oliveira

Categoria: Principiante – Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: Matheus Garcia

Vice-campeão: Filipe Scaglia

Categoria: 2ª Classe – Masculino até 39 Anos

Campeão: Marllon Ribas

Vice-campeão: Thiago Batista

Categoria: 2ª Classe – Masculino Simples 40+

Campeão: Marcio Pereira

Vice-campeão: Rodolfo Marão

Categoria: 3ª Classe – Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: André Mariano

Vice-campeão: Guilherme Antonio

Categoria: 3ª Classe – Masculino Simples 40+

Campeão: Adriano Camargo

Vice-campeão: Michel Sampaio

Categoria: 4ª Classe – Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: Luis Silveira

Vice-campeão: Bruno Chiquetto

Categoria: 4ª Classe – Masculino Simples 40+

Campeão: Sergio Carrilho

Vice-campeão: Willian Lourenço

Categoria: Principiante – Feminino Simples até 39 Anos

Campeã: Marcia Souza

Vice-campeã: Natalia Valle

Categoria: 2ª Classe – Feminino até 39 Anos

Campeã: Ana Bernabé

Vice-campeã: Giovanna Galhoti

Categoria: 3ª Classe – Feminino Simples 40+