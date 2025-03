Manicure e Pedicure: curso gratuito da Prefeitura em parceria com Senac

Inscrições começam no dia 24 de março com 20 vagas disponíveis; aulas no período noturno.

Quer aprender como fazer as unhas das mãos e dos pés, usar técnicas para retirar cutículas, aplicar esmalte, planejar sua carreira, precificar seu trabalho e ter oportunidade de entrar nesse mercado? A hora é agora!

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com 20 vagas abertas para o curso gratuito de Manicure e Pedicure destinado a pessoas com idade a partir de 18 anos e que tenham Ensino Fundamental completo.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir pessoalmente no CTMO munidos do CPF, entre os dias 24 e 26 de março, das 9h às 15h, na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497 (Prolongamento da Vila Paes Deoclécio Lasso). O telefone para mais informações é o (17) 3406-1488, ramal 29.

Manicure e Pedicure

O curso está previsto para ser realizado no período de 7 de abril a 18 de agosto, com carga de 160 horas, de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h, na unidade do CTMO.