Casares diz que FPF “desprezou” São Paulo e avisa: “Posso fazer do Paulistão a pré-temporada” 

Em ofício à Federação Paulista de Futebol, Tricolor mostrou insatisfações em relação à arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras e se revoltou com pênalti marcado.

A diretoria do São Paulo diz que se sentiu desprestigiada com a forma como a Federação Paulista de Futebol (FPF) reagiu às suas insatisfações com a atuação da arbitragem no clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Em Luque, no Paraguai, para o sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores, o presidente Julio Casares reforçou que pode não usar seus principais jogadores no Campeonato Paulista de 2026.

O Tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol na terça-feira, mas não teve respostas: “Não colocamos como uma ameaça, colocamos porque respeitamos sempre o Campeonato Paulista, mas de repente eu posso fazer deste campeonato uma pré-temporada. Quem tem que dar valor é arbitragem e organização. E senti que não houve valorização”, declarou o dirigente.

“Houve um desprezo contra uma grande marca que é o São Paulo”, completou.

No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quatro de árbitros da FPF e diz que vai analisar como vai se portar em relação ao Campeonato Paulista de 2026. O Tricolor cogita a possibilidade de não utilizar força máxima na competição.

“Não recebi nenhum tipo de desculpas pelo ocorrido. Pelo contrário. Recebi a justificativa de um VAR completamente tendencioso. O comandante do VAR parece que torce pelo choque e lamentavelmente não recebemos nada. Eu vi a final do Carioca e achei uma arbitragem muito boa, o VAR entrou e agiu. É isso que esperamos. O futebol paulista é economicamente muito forte. Deixou uma marca ruim. Não é porque foi o São Paulo, é que teve unanimidade sobre esse erro absurdo cometido pelo VAR. Nós lamentamos até hoje”, disse.

As principais reclamações do São Paulo, no ofício, são sobre a arbitragem, o VAR e a Federação Paulista de Futebol. O clube também ficou muito incomodado com a declaração de Reinaldo Carneiro Bastos, que, em entrevista coletiva disse que o goleiro Rafael poderia ter evitado o pênalti sofrido por Vitor Roque “se ele chuta para a frente” a bola. Depois, o dirigente se desculpou com Rafael.

As reclamações do São Paulo não são somente sobre o lance do pênalti. No ofício, o Tricolor critica a postura da arbitragem na condução do clássico e na marcação de outras faltas, relembrando, inclusive, que Flávio Rodrigues de Souza havia sido afastado pela CBF de seu quadro de árbitros em 2024 por causa de um erro na partida entre Vitória e Fluminense, pelo Brasileirão. À época, ele ficou quatro rodadas longe dos jogos.

Na visão do São Paulo, a Federação Paulista de Futebol se omitiu em relação ao episódio do clássico da semifinal.

*Com informações do ge