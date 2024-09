Estudante leva três pontos no rosto após ser agredido por um colega de sala dentro de escola 

Após a agressão, a família do adolescente registrou um Boletim de Ocorrência em Birigui/SP. A mãe pediu a transferência do filho para outra instituição de ensino.

Um adolescente de 15 anos levou três pontos no rosto, acima do olho, após ser agredido por um colega da mesma turma, na Escola Estadual Lydia Helena, em Birigui/SP. O caso ocorreu dentro da sala de aula, em 28 de agosto.

A família registrou um boletim de ocorrência no dia 29. Segundo relatos dos familiares, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois estudantes. O adolescente foi socorrido pela mãe e encaminhado para um hospital particular da cidade.

De acordo com o registro policial, o adolescente precisou fazer exame de raio-x que constatou uma fratura na face. No momento, ele está sendo acompanhado por uma equipe buco maxilar e por um oftalmologista. Os médicos não descartam a possibilidade de uma cirurgia. A mãe diz que o filho está com estrabismo e visão dupla.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que repudia qualquer forma de violência. A direção escolar imediatamente prestou os primeiros atendimentos ao aluno agredido e os responsáveis pelos estudantes foram chamados para a reunião sobre as medidas disciplinares adotadas.

O aluno agressor assistiu às aulas remotamente durante três dias e o Conselho Tutelar foi acionado. Informou também, que um psicólogo está à disposição do aluno, que, a pedido da mãe, foi transferido para outra instituição de ensino.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

