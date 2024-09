Emprego: Votuporanga abre 166 vagas em agosto, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em julho registrou a abertura de 191 vagas.

O Brasil criou 232.513 vagas de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27.set) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado decorre de 2.231.410 admissões e 1.998.897 desligamentos. O resultado representa a maior criação mensal desde abril (239.785).

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 166 vagas, fruto da dinâmica entre 1.339 contratações e 1.173 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em julho registrou a abertura de 191 vagas.

No 8º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor de Serviços (+107), seguido pelos setores de Comércio (+101), Construção (+1) e Agropecuária (+1); já o setor de Indústria foi o único que fechou no ‘vermelho’ (-44). Confira o gráfico abaixo:

Salário

De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego em exercício, Francisco Macena: “O salário médio real de admissão de agosto ficou em R$ 2.156,86. Uma redução de R$ 7,54 em comparação com o valor de julho. Por outro lado, se a gente considerar os trabalhadores típicos [modelo tradicional, regido pela CLT], o salário real de admissão foi R$ 2.186,69 o que é uma elevação de 1,4%”.

“O emprego e a atividade econômica continuam crescendo no país. Continuaremos trabalhando essa meta do governo federal, de uma política de investimento em todos os setores. Acreditamos que este é o movimento virtuoso possível, para podermos proporcionar maior desenvolvimento e melhor distribuição de renda”, complementou Macena.

