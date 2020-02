Segundo os moradores, ninguém passava pelo local no momento.

Uma câmera do circuito de monitoramento do Parque da Cultura, registrou o momento exato em que um raio atinge uma árvore no local. O registro foi feito durante a chuva de segunda-feira (10). Segundo os moradores da região do parque, o raio fez um barulho alto. Não tinha ninguém no local.