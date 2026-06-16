Mães, babás e dono de motel são presos suspeitos de produzir e divulgar conteúdos de abuso sexual infantil 

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em São José do Rio Preto/SP, Cedral/SP e Bady Bassitt/SP, na manhã desta terça-feira (16).

Três mulheres, sendo mães e babás, e o dono de um motel foram presos suspeitos de produzir e divulgar conteúdos de abuso sexual infantil no noroeste paulista, na manhã desta terça-feira (16.jun).

Segundo o apurado, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em São José do Rio Preto/SP, Cedral/SP e Bady Bassitt/SP. Na casa do dono do motel, a polícia apreendeu um computador e uma espingarda.

De acordo com as investigações, o grupo filmava crianças e adolescentes e, depois, vendia o conteúdo. O empresário, inclusive, tem antecedentes de crimes sexuais envolvendo menores.

Os suspeitos foram levados até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde vão prestar depoimento.

*Com informações do g1