Falece Ademar Alves Sirelli, aos 83 anos 

Faleceu às 23h50 desta segunda-feira, 15 de junho de 2026, na Casa de Saúde de Votuporanga, aos 83 anos, o senhor Ademar Alves Sirelli.
Militar aposentado e de fé católica, Ademar era frequentador da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga.
Viúvo de Flauzina Borges Sirelli, deixa as filhas: Cintia Borges Sirelli Leite e Vanessa Borges Sirelli; os netos: Petrya Sirelli Leite, Ryann Bezerra Borges Sirelli Leite, Pyetro Bezerra Borges Sirelli Leite e Lorran Borges Sirelli Gomes; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
O velório terá início às 9h desta terça-feira, 16 de junho de 2026, no Velório Municipal “Aldo Zara”; e o sepultamento está marcado para às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.