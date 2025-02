Lula sobre Bolsonaro ser candidato: “Se for comigo, vai perder outra vez” 

A fala de Lula ocorre em meio a uma iniciativa de deputados da oposição para tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por meio de mudanças na Lei da Ficha Limpa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguir reverter a inelegibilidade e disputar as eleições, será derrotado por ele novamente. A declaração foi feita nesta quarta-feira (5.fev), durante entrevista a rádios mineiras: “Se a Justiça entender que ele [Bolsonaro] pode concorrer às eleições, ele pode concorrer… e se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez!”, destacou o presidente.

A fala de Lula ocorre em meio a uma iniciativa de deputados da oposição para tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por meio de mudanças na Lei da Ficha Limpa. Um projeto de lei complementar (PLP), do deputado Bibo Nunes (PL-RS), propõe a redução do período de inelegibilidade de oito para dois anos.

Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Bolsonaro inelegível por oito anos, entendendo que ele cometeu abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, ao reunir embaixadores, em julho de 2022, para atacar, sem provas, o sistema eleitoral.

Posteriormente, Bolsonaro foi condenado novamente à inelegibilidade pelo TSE, desta vez por abuso de poder político e econômico durante as cerimônias do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, durante a campanha eleitoral.

Ainda durante a entrevista, Lula fez novas críticas a Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente tentou dar um golpe de Estado para se manter no poder. “Eles tentaram dar um golpe, anunciaram e prepararam a morte do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE, e ainda acham que são inocentes? Olha, não faz sentido. Eles que paguem pelas mazelas que cometeram. Se forem inocentes, serão absolvidos; se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer”, declarou Lula.

A CNN Brasil procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro para comentar a fala de Lula e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

