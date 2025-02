Homem morre em troca de tiros com o Baep em Rio Preto 

Segundo a Polícia Militar, José Guilherme Louzano Júnior, de 19 anos, teria sacado uma arma de fogo quando a equipe do Baep tentou abordá-lo; ele era investigado por suposto envolvimento no assassinato de Júnia Calixto, em agosto de 2024.

Um homem de 19 anos morreu na tarde desta quarta-feira (5.fev), em uma troca de tiros com uma equipe do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, contra José Guilherme Louzano Júnior existia um mandado de prisão preventiva em aberto por suspeita de envolvimento no assassinato de Júnia Calixto, ocorrido em 20 de agosto de 2024, também no bairro João Paulo II.

Além disso, ele havia sido preso em 7 de setembro do ano passado por porte ilegal de arma no bairro Dom Lafaiete, mas foi solto em audiência de custódia.

Segundo a Polícia Militar, nesta quarta-feira, o rapaz teria sacado uma arma de fogo quando o Baep tentou abordá-lo. Na troca de tiros, nenhum policial ficou ferido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro ao indivíduo, mas ele morreu no local em decorrência dos ferimentos.

Peritos criminais e policiais da Central de Flagrantes também foram acionados para o atendimento da ocorrência.

A morte de José Guilherme acontece no mesmo dia em que a delegacia de homicídio divulgou a conclusão do inquérito e a prisão de dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Júnia Calixto.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos