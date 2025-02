CAV conhece adversário na Copa do Brasil nesta sexta-feira 

O sorteio dos confrontos da primeira fase será promovido pela Confederação Brasileira de Futebol a partir das 15h, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

O Clube Atlético Votuporanguense saberá nesta sexta-feira (7.fev) quem será seu adversário na primeira fase da Copa Betano do Brasil 2025. O sorteio, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acontece no Rio de Janeiro a partir das 15h, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

O Votuporanguense volta a disputar a Copa do Brasil, uma das competições mais grandiosas e prestigiadas do futebol nacional. Esta é a segunda vez na história que o clube participa do torneio, repetindo o feito de 2019, quando levou o nome de Votuporanga para o cenário nacional. Agora, o CAV tem uma nova oportunidade de representar a cidade e escrever mais um capítulo na sua trajetória.

O Votuporanguense está no Pote H do sorteio, junto com Guarany de Bagé, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Capital-DF, Independência, União-TO, Dourados, Barcelona-RO e Oratório. O adversário do CAV sairá do Pote D, que conta com as equipes do América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic Club, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ.

Sobre a competição

A Copa do Brasil reunirá 92 equipes e distribuirá mais de R$ 500 milhões em premiação. O sorteio definirá os 40 confrontos da fase inicial e os mandos de campo da segunda fase. Nesta etapa, os duelos serão em partida única, com mando da equipe de pior posição no ranking da CBF. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, já que a vantagem do visitante foi extinta.