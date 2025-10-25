Alunos de Direito da Unifev participam de simulação no Fórum de Votuporanga

Atividade de extensão proporcionou aos acadêmicos a vivência prática de um julgamento no Tribunal do Júri.

Na manhã desta quinta-feira (23), os alunos do curso de Direito da Unifev participaram do Júri Simulado 2025, realizado no Fórum da Comarca de Votuporanga. A atividade tem como objetivo aproximar a teoria da prática jurídica vivenciada em plenário.

Durante a simulação, os estudantes atuaram nos papéis de acusação, defesa, testemunhas e réu, exercitando o contraditório e a argumentação, competências essenciais à formação do profissional do Direito. O caso analisado foi real, mas teve os nomes e algumas informações alteradas para fins didáticos, sendo conduzido em condições que reproduzem com fidelidade o ambiente de um julgamento.

O júri contou com a participação especial da Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, juíza titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, que acompanhou a atividade e contribuiu com orientações aos acadêmicos.

A proposta foi coordenada pelos docentes Profa. Ma. Renata Lacerda Borges Scamati, Prof. Me. Rodrigo Freschi Bertolo e Prof. Me. Douglas Teodoro Fontes, sob a supervisão da coordenadora do curso, Profa. Ma. Éllen Giacomini Casali, que destacou que “a experiência proporciona aos alunos o contato direto com a dinâmica do Tribunal do Júri, fortalecendo a compreensão sobre os procedimentos e a importância da oratória e da ética profissional”.

A docente também ressaltou o engajamento dos participantes. “Os acadêmicos se dedicaram intensamente à preparação das teses e à construção dos argumentos. Esse tipo de atividade reforça o aprendizado e desperta ainda mais o interesse pela prática jurídica”, afirmou a coordenadora.

O Júri Simulado é uma das ações tradicionais do curso de Direito da Unifev, voltada exclusivamente aos alunos da graduação, e faz parte das iniciativas de formação prática e extensionista promovidas pela Instituição.