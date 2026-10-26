LULA É REELEITO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONQUISTA QUARTO MANDATO HISTÓRICO

Presidente derrota Flávio Bolsonaro no segundo turno, após uma das disputas mais acirradas da história recente do país; vitória representa uma virada em relação ao primeiro turno e garante ao petista mais quatro anos no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou neste domingo, 25 de outubro de 2026, a reeleição para a Presidência da República, derrotando o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais.

Com 80 anos, Lula amplia sua trajetória política e se torna o primeiro presidente brasileiro a conquistar quatro eleições presidenciais pelo voto direto. Ele governou o país entre 2003 e 2010, retornou ao Palácio do Planalto em janeiro de 2023 e agora deverá permanecer no cargo até dezembro de 2030.

A disputa deste domingo foi marcada pela forte polarização política, pela mobilização dos eleitores e por uma apuração acompanhada com expectativa em todo o território nacional.

VIRADA HISTÓRICA NAS URNAS

A vitória de Lula representa uma recuperação eleitoral significativa em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Na primeira votação, Flávio Bolsonaro terminou na liderança, com aproximadamente 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%.

Ao longo das três semanas seguintes, as duas campanhas intensificaram a busca pelos votos dos eleitores que haviam escolhido outros candidatos, além de tentar conquistar indecisos e ampliar a participação de seus apoiadores.

O segundo turno transformou-se em uma disputa direta entre dois projetos políticos distintos, colocando frente a frente o atual presidente e um dos principais representantes do bolsonarismo.

A projeção da vitória de Lula ocorreu após uma mudança na liderança durante a totalização dos votos, confirmando a competitividade de uma eleição que manteve o país mobilizado até a noite deste domingo.

ELEIÇÃO TEVE VOTAÇÃO PRORROGADA

Um dos acontecimentos mais relevantes do dia foi a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a prorrogação da votação até as 19 horas, pelo horário de Brasília.

A medida foi adotada após questionamentos relacionados ao transporte de eleitores e às condições de acesso aos locais de votação.

A decisão provocou alterações no cronograma da Justiça Eleitoral e levou à interrupção temporária da divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A totalização foi retomada após o encerramento do período adicional de votação.

O episódio acrescentou tensão a uma eleição já marcada por intensos debates políticos e jurídicos.

QUARTO MANDATO E NOVOS DESAFIOS

Com a reeleição, Lula iniciará seu quarto mandato presidencial em 1º de janeiro de 2027, tendo novamente Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

Entre os principais desafios da próxima administração estarão o controle das contas públicas, o crescimento econômico, a geração de empregos, a inflação, os investimentos em infraestrutura e a manutenção dos programas sociais.

O governo também terá de administrar sua relação com o Congresso Nacional, onde partidos de centro e de direita possuem expressiva representação.

A composição do Legislativo exigirá negociações permanentes para a aprovação de projetos considerados prioritários pelo Executivo.

Outro desafio será a redução da polarização política, intensificada ao longo das últimas eleições presidenciais.

DERROTA DE FLÁVIO BOLSONARO REDEFINE CENÁRIO DA DIREITA

A derrota de Flávio Bolsonaro representa um novo momento para o campo político identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador chegou ao segundo turno após liderar a primeira etapa da eleição, sustentado por uma campanha que enfatizou críticas à administração federal, propostas econômicas e pautas conservadoras.

Apesar do resultado, a votação expressiva obtida pelo candidato demonstra a força eleitoral da oposição e indica que o bolsonarismo continuará exercendo influência significativa na política nacional.

O resultado também deverá provocar discussões sobre a reorganização das forças de direita e suas lideranças para os próximos anos.

RESULTADO TERÁ REFLEXOS EM SÃO PAULO E NO INTERIOR

No Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a disputa presidencial também mobilizou eleitores de diferentes regiões.

Em Votuporanga e nos municípios do Noroeste Paulista, o resultado nacional deverá repercutir entre lideranças políticas, representantes partidários, empresários e integrantes da sociedade civil.

A definição do próximo governo federal também desperta expectativas em relação à continuidade de programas de transferência de recursos, investimentos em saúde, educação, infraestrutura e apoio aos municípios.

POSSE SERÁ EM JANEIRO DE 2027

A posse presidencial está prevista para 1º de janeiro de 2027, em Brasília, quando Lula deverá prestar compromisso constitucional perante o Congresso Nacional.

O novo mandato será encerrado em 31 de dezembro de 2030.

Aos 80 anos, Lula consolida uma trajetória política singular, marcada por quatro vitórias presidenciais, períodos de forte aprovação popular, derrotas políticas e profundas controvérsias.

A reeleição deste domingo abre uma nova etapa na história política brasileira, em um cenário de desafios econômicos, disputas institucionais e expectativas sobre os rumos do país.

A eleição de 2026 ficará marcada pela polarização, pela disputa apertada e pela virada eleitoral que garantiu a Luiz Inácio Lula da Silva mais quatro anos na Presidência da República.

(foto reprodução UOL)

Diário de Votuporanga – Redação

Domingo, 25 de outubro de 2026.