FLÁVIO BOLSONARO OBTÉM 67,62% DOS VOTOS EM VOTUPORANGA, MAS LULA VENCE NO BRASIL

Candidato do PL recebeu 36.779 votos no município, contra 17.613 de Lula; diferença ultrapassou 19 mil votos e confirmou ampla preferência do eleitorado votuporanguense pelo candidato da direita

VOTUPORANGA – O segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo, 25 de outubro de 2026, terminou com uma vitória expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) em Votuporanga. O candidato conquistou 67,62% dos votos válidos no município, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontado como reeleito na apuração nacional, recebeu 32,38%.

De acordo com os números divulgados pelo portal UOL, Flávio Bolsonaro recebeu 36.779 votos, contra 17.613 votos de Lula, estabelecendo uma vantagem de 19.166 votos sobre o adversário.

O resultado demonstra a predominância do eleitorado de direita em Votuporanga, município do Noroeste Paulista onde o candidato do PL conquistou mais que o dobro dos votos obtidos pelo atual presidente.

Mais de 56 mil eleitores compareceram às urnas

Os dados da apuração mostram que Votuporanga registrou 56.413 votos no segundo turno da eleição presidencial.

Desse total, 54.392 foram considerados válidos, representando 96,42% dos votos registrados.

Outros 1.307 eleitores votaram nulo, correspondendo a 2,32%, enquanto 714 optaram pelo voto em branco, o equivalente a 1,27%.

A votação confirmou uma diferença significativa entre os dois candidatos, com Flávio Bolsonaro conquistando aproximadamente dois em cada três votos válidos no município.

Vitória local contrasta com resultado nacional

Embora tenha conquistado ampla vantagem em Votuporanga, Flávio Bolsonaro não conseguiu repetir o desempenho em âmbito nacional.

O contraste entre os resultados municipal e nacional evidencia diferenças no comportamento eleitoral das diversas regiões brasileiras.

Em Votuporanga, a preferência pelo candidato do PL foi predominante, enquanto o resultado nacional favoreceu a continuidade do governo petista.

Resultado da eleição presidencial em Votuporanga

Flávio Bolsonaro (PL)

36.779 votos

67,62% dos votos válidos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

17.613 votos

32,38% dos votos válidos

Resumo da votação

Votos válidos: 54.392

Votos em branco: 714

Votos nulos: 1.307

Total de votos registrados: 56.413

Diferença entre os candidatos: 19.166 votos

Fonte: UOL Eleições 2026 – Apuração presidencial em Votuporanga, SP, consultada em 25 de outubro de 2026.