MORRE AOS 68 ANOS SELMA MARIA ROSSINI URIAS, EM VOTUPORANGA

Velório acontece neste domingo (25), no Velório Municipal; sepultamento está marcado para segunda-feira (26), às 9h.
Faleceu neste domingo, 25 de outubro, aos 68 anos, Selma Maria Rossini Urias, em Votuporanga.
Ela, que era filha de Otavio Rossini e Iolanda Rossini (ambos já falecidos) deixa as irmãs, Elisa e Sílvia, além de demais familiares e um largo círculo de amizades.
O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga desde as 14h deste domingo, onde familiares e amigos prestam suas últimas homenagens.
O sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 26 de outubro, às 9h.