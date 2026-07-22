Giay sofre entorse e vira desfalque; Felipe Anderson tem edema na coxa 

Lateral-direito não precisará passar por cirurgia, mas está fora do duelo do Palmeiras contra o Coritiba.

O Palmeiras não terá Agustín Giay no jogo desta quarta-feira, às 19h30, contra o Coritiba, no retorno do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito sofreu um entorse no tornozelo direito e passou por exames médicos.

O argentino não precisará passar por cirurgia, mas está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Felipe Anderson, que treinou nos últimos dias com controle de carga, foi a campo, só que tem um edema na coxa esquerda e trabalhou sob monitoramento.

Vitor Roque, recuperado de cirurgia realizada no tornozelo esquerdo, foi a campo e pode ser uma novidade na lista de relacionados, assim como o atacante camaronês Miguel Bilong, registrado no BID nesta manhã.

Além de Giay, o Palmeiras não terá no jogo: Jefté (lesionado), Allan (suspenso), Paulinho (suspenso) e Flaco López (férias após a Copa do Mundo).

A possível escalação alviverde tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Arias, Mauricio e Ramón Sosa.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão retoma a disputa do Campeonato Brasileiro na liderança. A equipe tem 41 pontos depois de 18 jogos, com sete de vantagem para o Flamengo, que possui um jogo a menos.

*Com informações do ge