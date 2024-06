Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Athletico-PR 

Pressionado por estar na zona de rebaixamento, Timão visita o Furacão no domingo.

O Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, horas depois de retornar de Florianópolis, onde foi derrotado pelo Internacional, na noite de quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos realizaram uma atividade regenerativa. O restante do plantel foi ao gramado e realizou dois exercícios técnicos após o aquecimento: posse de bola com transição e jogo de enfrentamento em duas equipes. Os jogadores dormiram no hotel do CT nesta noite.

O Corinthians não informou se o lateral Hugo, que deixou o campo sentindo dores na coxa, passou por exames ou teve constatada algum tipo de lesão. António Oliveira terá mais dois treinos com o elenco antes da viagem para Curitiba, no sábado.

Para a partida contra o Athletico-PR, domingo, às 16h, em Curitiba, António Oliveira não terá o centroavante Yuri Alberto, que cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Carlos Miguel volta a ficar à disposição.

Seguem fora entregues ao departamento médico os laterais Fagner e Diego Palacios, além do atacante Pedro Henrique. Félix Torres e Romero retornarão apenas em julho após servirem as seleções do Equador e Paraguai, respectivamente, na disputa da Copa América.

Com sete pontos em dez rodadas, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. São seis jogos sem vencer.

*Com informações do ge