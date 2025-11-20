Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participa do LIDE Talks na próxima segunda-feira 

Encontro será um café da manhã exclusivo para filiados do LIDE Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto.

Marcando um dos últimos compromissos do calendário anual do LIDE Noroeste Paulista, o LIDE Talks da próxima segunda-feira (24.nov), deve movimentar o cenário econômico e político da região. A convite do presidente do grupo, Marcos Scaldelai, quem desembarca em São José do Rio Preto/SP para um café da manhã exclusivo para filiados e imprensa credenciada é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Além de falar sobre sua atual gestão, essa é uma oportunidade de estreitar laços com os nossos líderes empresariais e fortalecer possíveis parcerias comerciais com aquele Estado, o que pode ser bastante benéfico para a nossa região”, comenta Marcos Scaldelai.

Com início marcado para às 8h, no Polo Joalheiro, na Av. José Pascoal Costantini, 1555, o evento contará com palestra do político a partir das 9h, seguida de perguntas do público presente. Haverá ainda o tradicional tempo de relacionamento – como em todos os eventos do LIDE – e término previsto para as 11h.

Natural de Anápolis/GO, Caiado é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), casado e pai de quatro filhos. Em 2018, foi eleito pela primeira vez ao cargo de governador de Goiás pelo partido Democratas. No ano de 2022, já pelo União Brasil, conquistou a reeleição, sendo o primeiro governador de Goiás a vencer duas eleições consecutivas em primeiro turno. Foi apontado por institutos de pesquisa de atuação nacional, no final de 2023, como o governador mais bem avaliado do Brasil.

Descendente de família tradicional da política goiana, Ronaldo Caiado ingressou na vida pública na década de 1980. Antes de chegar ao Executivo, foi eleito para seis mandatos no Congresso Nacional. Em 2014, candidatou-se ao Senado Federal. Foi o fundador da União Democrática Ruralista (UDR). Em 1989, com o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, candidatou-se ao cargo pelo Partido Social Democrático (PSD).