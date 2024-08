Lucas avalia resultado como frustrante, mas mantém São Paulo na briga: “Vamos lutar bastante” 

Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil e precisará vencer em Belo Horizonte para avançar.

O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Morumbis, e precisará vencer o adversário no jogo de volta para avançar para a semifinal. Apesar do placar adverso, o atacante Lucas mantém a confiança na classificação.

Depois da derrota, o camisa 7 lamentou as chances perdidas pelo São Paulo e projetou a partida de volta, em Belo Horizonte, no dia 12 de setembro: “Está aberto ainda, perdemos para uma grande equipe, em casa, resultado frustrante pelo o que a gente apresentou e pelo volume de jogo que a gente teve, sofremos poucas chances de gol. No final tomamos um gol de bola parada. Está aberto, não tem nada acabado. Vamos lutar bastante. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo lá e reverter essa situação”, disse Lucas.

O São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. No Brasileirão, a equipe ocupa a quinta posição, sete pontos atrás do líder Fortaleza.

Apesar do desgaste, Lucas não acha necessário o Tricolor priorizar alguma das três competições: “A gente está em três competições, tem um elenco muito competitivo. O Brasileiro a gente está em uma situação um pouco mais complicada, mas falta muita coisa para acontecer. É difícil falar em priorizar. Toda vez que a gente entrar em campo é para entregar o melhor e pensando em vencer”, completou.

*Com informações do ge

