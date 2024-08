Alunos do Colégio Unifev participam de trabalho de imersão na cultura britânica

Atividade de Língua Inglesa, em parceria com a Biblioteca da Cidade Universitária, complementou o aprendizado em sala de aula dos 5os anos

Alunos dos 5os anos do Colégio Unifev participaram, recentemente, de uma imersão cultural organizada pela unidade curricular de Língua Inglesa, em parceria com a Biblioteca da Cidade Universitária. A atividade consistiu na simulação de uma viagem à Londres, abrangendo as etapas do check-in, voo, desembarque e um tour panorâmico pela cidade londrina.

Durante a simulação, os estudantes exploraram aspectos da cultura, dos costumes, dos roteiros turísticos, da culinária e da língua inglesa. Com a participação da supervisora da Biblioteca, Márcia Cavalcante, os estudantes, aprenderam a fazer o check-in e o check-out no idioma estrangeiro, sob a orientação da professora de Inglês, Profa. Michele Mota. “Nosso intuito foi proporcionar uma experiência prazerosa e lúdica para que eles pudessem praticar a língua e vivenciar um pouco da cultura, contextualizando com o conteúdo trabalhado em sala de aula”, explicou Michele.

Pensando nessa perspectiva de ensino, é possível realizar um trabalho interdisciplinar, utilizando as metodologias disponíveis e as novas tecnologias para proporcionar uma viagem virtual, integrando a Biblioteca com dinâmicas e a disponibilização de livros de literatura inglesa, reforçou Márcia. “Essa atividade foi bastante enriquecedora. Além de estimular a curiosidade do aluno pela forma como foi desenvolvida, contamos com o relato de experiência da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime, que viveu na Inglaterra por algum tempo. Foi um compartilhamento fascinante”.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, pontuou a importância da imersão para o desenvolvimento dos estudantes. “Essa vivência proporcionou aos alunos o desenvolvimento de habilidades para que se comuniquem em inglês em diferentes situações: viajar, pedir informações e participar de conversas informais. O trabalho em grupo e o conhecimento sobre outra cultura também foram fundamentais para o sucesso da atividade. Certamente, essa experiência serviu para contribuir na formação das habilidades linguísticas e interpessoais dos nossos alunos”.